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Haberler Fotohaber Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:51

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü sorusu yanıt aramakta. Öğlen vaktiyle birlikte kullanıcılar sosyal medya platformuna giriş yapamıyor, yeni paylaşımları göremiyor ve akışları yenilenmiyor. Bu noktada Elon Musk da yaptığı açıklamada yeni sistemle birlikte her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini duyurdu. Hatayı alan vatandaşlar, "Twitter kullanım limiti aşıldı hatası çözümü nasıl?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası son dakika bilgileri

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü ne zaman düzelecek, kullanım limiti aşıldı hatası çözümü var mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Sosyal medya kullanıcıları gündemi takip etmek için uygulamaya girdiklerinde garip bir hatayla karşılaşmaktalar. Bu noktada konu hakkında son dakika açıklaması platformun sahibi Elon Musk'tan geldi. İşte 1 Temmuz 2023 Twitter çöktü mü sorusunun cevabı!

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

ELON MUSK TWITTER'A SINIRLAMA GETİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Elon Musk kendi Twitter adresinden yaptığı açıklamada çok fazla veri sızıntısı ve sistem manipülasyonu nedeniyle geçici bir süreliğine Twitter'a kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Açıklamada;

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Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım,

Onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve

Yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebilecek.

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

Bir açıklama daha yapan Elon Musk, "Limitler yakında doğrulanmış için 8000'e, doğrulanmamış için 800'e ve yeni doğrulanmamış için 400'e yükseliyor." dedi.

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da bir hata meydana geldiği yönünde paylaşımlarda bulunuyor. Platforma giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar, Twitter çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Son 24 saatlik raporlara göre, Twitter'da kesintiler yaşandığı gözüküyor.

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