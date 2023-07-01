Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:51

Twitter çöktü mü son dakika Elon Musk açıkladı! 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü sorusu yanıt aramakta. Öğlen vaktiyle birlikte kullanıcılar sosyal medya platformuna giriş yapamıyor, yeni paylaşımları göremiyor ve akışları yenilenmiyor. Bu noktada Elon Musk da yaptığı açıklamada yeni sistemle birlikte her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini duyurdu. Hatayı alan vatandaşlar, "Twitter kullanım limiti aşıldı hatası çözümü nasıl?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte 1 Temmuz 2023 Twitter kullanım limiti aşıldı hatası son dakika bilgileri