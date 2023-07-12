SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Twitter çöktü mü sorusu erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Öğlen saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medya platformunda paylaşım yapabiliyor lakin ana sayfadaki hareketliliği görüntüleyemiyor. Sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini açıklamıştı. Uygulamada akış sorunu yaşayan vatandaşlar, "Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? "sorularına yanıt aramakta. Peki, Twitter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…