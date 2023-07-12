SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Twiter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek soruları yanıt arıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitterda öğlen saatlerinden itibaren akış yenileyememe sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini açıklamıştı. Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım, onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebiliyor. Peki, Twitter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…