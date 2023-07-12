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Haberler Fotohaber SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 18:57

SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Twitter çöktü mü sorusu erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı tarafından araştırılıyor. Öğlen saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medya platformunda paylaşım yapabiliyor lakin ana sayfadaki hareketliliği görüntüleyemiyor. Sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini açıklamıştı. Uygulamada akış sorunu yaşayan vatandaşlar, "Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? "sorularına yanıt aramakta. Peki, Twitter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…

SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Twiter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek soruları yanıt arıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitterda öğlen saatlerinden itibaren akış yenileyememe sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk her kullanıcıya günlük kullanım limitinin getirildiğini açıklamıştı. Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım, onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebiliyor. Peki, Twitter çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte yanıtı…

SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, ERİŞİM SORUNU MU VAR?

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da bir hata meydana geldiği yönünde paylaşımlarda bulunuyor. Platforma giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar, Twitter çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Twitter'da global bir sorun olmadığı, bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar yaşandığı tahmin ediliyor.

Twitter'a eişim sorunu çözüldü. Saat 18.00 itibariyle kullanıcılar dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter'a yeniden erişim sağlayabiliyor.

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SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

ELON MUSK TWITTER'A SINIRLAMA GETİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Elon Musk kendi Twitter adresinden yaptığı açıklamada çok fazla veri sızıntısı ve sistem manipülasyonu nedeniyle geçici bir süreliğine Twitter'a kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Açıklamada;

SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım,

Onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve

Yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebilecek.

SON DAKİKA Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ne zaman düzelecek? 12 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu mu var, çözüldü mü?

Bir açıklama daha yapan Elon Musk, "Limitler yakında doğrulanmış için 8000'e, doğrulanmamış için 800'e ve yeni doğrulanmamış için 400'e yükseliyor." dedi.

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