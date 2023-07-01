Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

Twitter kullanım limiti nedir sorusu sıklıkla araştırılıyor. Öğlen saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medya uygulamasına giriş yapamamakta. Elon Musk da yaptığı açıklamada yeni sisteme göre kullanım limitinin her kullanıcıya getirildiğini dile getirdi. Bu noktada Twitter kullanım limiti kaç, ne zaman yenileniyor sorularını yöneltmeye başladı. Uygulamaya girebilen vatandaşlar, arama noktasında herhangi bir aratma yapamamakta. Peki, Twitter kullanım limiti mi getirdi? İşte Elon Musk'ın yeni açıklamaları sonrası konu hakkında detaylar