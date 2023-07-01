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Haberler Fotohaber Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 22:10

Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

Twitter kullanım limiti nedir sorusu sıklıkla araştırılıyor. Öğlen saatlerinden itibaren kullanıcılar sosyal medya uygulamasına giriş yapamamakta. Elon Musk da yaptığı açıklamada yeni sisteme göre kullanım limitinin her kullanıcıya getirildiğini dile getirdi. Bu noktada Twitter kullanım limiti kaç, ne zaman yenileniyor sorularını yöneltmeye başladı. Uygulamaya girebilen vatandaşlar, arama noktasında herhangi bir aratma yapamamakta. Peki, Twitter kullanım limiti mi getirdi? İşte Elon Musk'ın yeni açıklamaları sonrası konu hakkında detaylar

Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

Twitter kullanım limiti hakkında araştırmalar bugün itibariyle başladı. Elon Musk yeni sistemi kendi sosyal medyasından duyurdu. Böylece artık para verenler dahi her gün etkileşim sınırına tabi tutulacak. Bu noktada Twitter kullanım limiti mi getirdi, limit kaç soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

ELON MUSK TWITTER'A SINIRLAMA GETİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Elon Musk kendi Twitter adresinden yaptığı açıklamada çok fazla veri sızıntısı ve sistem manipülasyonu nedeniyle Twitter'a kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Açıklamada;

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Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım,

Onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve

Yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebilecek.

Bir açıklama daha yapan Elon Musk, "Limitler yakında doğrulanmış için 8000'e, doğrulanmamış için 800'e ve yeni doğrulanmamış için 400'e yükseliyor." dedi.

Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Yeni Twitter Blue, şu anda web'de aylık 8 $ veya yıllık 84 $, iOS'te uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ ya da Android'de uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ (veya yerel fiyatlandırmanız) fiyatlandırma üzerinden satın alınabilir. Yeni Twitter Blue abonelikleri dünya genelinde web, iOS ve Android'de kullanılabilir.

Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

TWITTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Web'de abone olmak için twitter.com'a gidin ve Daha Fazla > Twitter Blue > Abone Ol öğesini seçin. Henüz yapmadıysanız telefon numaranızı doğrulamanız istenir. Abonelik ödemesini onaylayın.

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