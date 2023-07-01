Twitter kullanım limiti mi getirdi, sorun ne zaman biter? Elon Musk son dakika açıklama yaptı! Twitter kullanım limiti kaç oldu?

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Yeni Twitter Blue, şu anda web'de aylık 8 $ veya yıllık 84 $, iOS'te uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ ya da Android'de uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ (veya yerel fiyatlandırmanız) fiyatlandırma üzerinden satın alınabilir. Yeni Twitter Blue abonelikleri dünya genelinde web, iOS ve Android'de kullanılabilir.