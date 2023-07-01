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Giriş Tarihi: 01.07.2023 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 20:38

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

Twitter mavi tik ne kadar, fiyatı kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Anlık olarak sosyal medya uygulamasına giriş yapamayan vatandaşlar erişim kısıtlaması geldi uyarısını alıyor. Bu noktada Twitter'ın sahibi Elon Musk konu hakkında çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Mavi tiki olmayan hesaplar artık günde sadece 600 paylaşım görebilecek. Bu noktada Twitter mavi tik nasıl alınır, ne işe yarar, nedir gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter mavi tik ne kadar 2023? İşte konu hakkında detaylar

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

Twitter mavi tik nasıl alınır, ne kadar gibi sorular gündemdeki yerini almış durumda. Elon Musk artık onaylı olmayan hesapların günde sadece 600 paylaşımla etkileşime geçebileceğini duyurdu. Bu noktada Twitter mavi tik nedir, ne işe yarar soruları araştırılmakta. İşte konu hakkında detaylar

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

ELON MUSK TWITTER'A SINIRLAMA GETİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Elon Musk kendi Twitter adresinden yaptığı açıklamada çok fazla veri sızıntısı ve sistem manipülasyonu nedeniyle Twitter'a kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Açıklamada;

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Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

Mavi tikli hesaplar günde 6 bin paylaşım,

Onaylı olmayan hesaplar 600 paylaşım ve

Yeni açılan ve onaylı olmayan hesaplar 300 paylaşım görebilecek.

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Bu kapsamda; bir hesabın önceden mavi tik işareti almasının bir önemi yok. Kullanıcılar bu işareti korumak istiyorsa Twitter'a ödeme yapmak zorunda.

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

Yeni Twitter Blue, şu anda web'de aylık 8 $ veya yıllık 84 $, iOS'te uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ ya da Android'de uygulama içi satın alma olarak aylık 11 $ veya yıllık 114,99 $ (veya yerel fiyatlandırmanız) fiyatlandırma üzerinden satın alınabilir. Yeni Twitter Blue abonelikleri dünya genelinde web, iOS ve Android'de kullanılabilir.

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