Giriş Tarihi: 01.07.2023 20:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 20:38

Twitter mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar? Elon Musk yeni sınırlamaları duyurdu! Mavi tiki olmayan artık paylaşımlara erişemiyor!

Twitter mavi tik ne kadar, fiyatı kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Anlık olarak sosyal medya uygulamasına giriş yapamayan vatandaşlar erişim kısıtlaması geldi uyarısını alıyor. Bu noktada Twitter'ın sahibi Elon Musk konu hakkında çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Mavi tiki olmayan hesaplar artık günde sadece 600 paylaşım görebilecek. Bu noktada Twitter mavi tik nasıl alınır, ne işe yarar, nedir gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter mavi tik ne kadar 2023? İşte konu hakkında detaylar