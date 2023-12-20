Üç Kız Kardeş 68. bölüm fragmanı izle burada! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle

Üç Kız Kardeş dizisi 68. bölüm fragmanını izlemek isteyenler yoğun olarak Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar şöyle; Aşağıdaki linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar ÜÇ KIZ KARDEŞ 67. BÖLÜM ÖZETİ Rüçhan'ın, Türkan'a oynadığı oyunun farkına varan Somer Türkan'ı Rüçhan'dan korumaya kararlıdır. Özer Rüçhan'la bu oyuna devam etmemesi için konuşsa da bir işe yaramayacaktır. Kartal, Korman Zeytincilikle ilgili yeni planların peşindeyken diğer taraftan Korman ailesine kara bulutlar çökmeye başlar. Derya yeni yaşantısının yolunu çizmişken, Dönüş cephesinde ise; Dönüş'ten beklediği karşılığı alamayan Uzay yanlış adımlarla ilerlemeye devam eder. Rüçhan geçmişinin faturasını Türkan'a kesmeye çalışırken, beklenmedik bir sonla mı karşı karşıya kalacaktır?