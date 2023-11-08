Üç Kız Kardeş Rüçhan öldü mü? Şok eden sahne! Üç Kız Kardeş ’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever diziden çıkıyor mu?

RÜÇHAN ÖLÜYOR MU?

Rüçhan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Somer,annesinin başına gelenlerden sonra çok sinirlidir ama yaşananlarla Türkan'ın ilgisi olduğunu bilmez. Kartal ise Türkan'ı Rüçhan konusunda uyarır. Rüçhan'ın ölmesi de yaşaması da Türkan için çıkışı olmayan bir durumdur. Peki, Rüçhan ölürse Türkan ne yapacak? Türkan, Defne'yi alıp gidecek mi?