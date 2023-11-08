Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
06:13
Üç Kız Kardeş Rüçhan öldü mü? Şok sahne! Üç Kız Kardeş 'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever diziden ayrıldı mı, çıktı mı?
Üç Kız Kardeş dizisinde, Rüçhan karakterine hayat veren Veda Yurtsever diziden ayrılıyor mu? Kanal D ekranlarının uzun süredir devam eden ve izleyici tarafından yakından takip edilen dizide, 62. bölüm fragmanın yayımlanmasının ardından "Ruçhen ölecek mi sorusu" gündem oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Rüçhan öldü mü? Üç Kız Kardeş 'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever dizden ayrılıyor mu? İşte, detayları...