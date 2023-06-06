Giriş Tarihi: 06.06.2023 18:55
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
18:55
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 52. bölüm KANAL D tek parça izle full HD kesintisiz
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş 52. Bölümü ekranlarda yerini aldı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uygulanan yapımın başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berkez Güven ve Özgür Kaya paylaşıyor. Her salı akşamı Kanal D ekranlarınla seyircisiyle buluşan yapımın yeni bölümünü izlemek isteyen dizi severler Üç Kız Kardeş son bölüm izle şeklinde aratıyor. Bu hafta ekrana gelen yeni bölümünde Somer kendini affettirmek için Türkan'ın karşısına geçer. Türkan ise Somer'i sevmesine rağmen onu kolay kolay affedemeyeceğini söyler. İşte, Üç Kız Kardeş 52. Bölüm tek parça full HD kesintisiz izle Kanal D linki….