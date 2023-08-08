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Haberler Fotohaber UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:25

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 4 takımımız da Avrupa'da yoluna devam ederken, Türkiye UEFA ülke sıralamasında 12'nci basamaktan 11'inci basamağa yükselmiş durumda. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor bu hafta Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelelerine çıkacakken, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını bu akşam oynayacak. Sporseverler, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada sorusuna yanıt arıyor. İlk 10'a girildiği takdirde lig birincisi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2023

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Türkiye bu sene ilk 10'a girip Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme çabasındayken, 2023/2024 sezonuna 12. sırada başladı. Güncel UEFA ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa'da elde ettiği başarılar ile bu hafta içerisinde değişecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla turnuva dışına itti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında CFR Cluj'u 2-1 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

4 temsilcimiz de yoluna kayıpsız devam ederken, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri de merak edildi. İşte ülke puanındaki güncel sıralama...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1- İngiltere - 88.928

2- İspanya - 75.927

3- İtalya - 71.569

4- Almanya - 69.552

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

5- Hollanda - 52.300

6- Fransa - 51.914

7- Portekiz - 46.816

8- Belçika - 35.200

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