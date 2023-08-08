UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023: 8 Ağustos güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. 4 takımımız da Avrupa'da yoluna devam ederken, Türkiye UEFA ülke sıralamasında 12'nci basamaktan 11'inci basamağa yükselmiş durumda. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor bu hafta Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelelerine çıkacakken, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçını bu akşam oynayacak. Sporseverler, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada sorusuna yanıt arıyor. İlk 10'a girildiği takdirde lig birincisi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilecek. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2023