UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Uğur İbrahim Altay biyografisi ve siyasi kariyeri!

Ekim 2023 tarihinde görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinin yanı sıra;
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı,
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı
İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities- OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.