UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Uğur İbrahim Altay biyografisi ve siyasi kariyeri!

1974 yılında Konya'da doğan Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinin yanı sıra birçok görevi yürütmektedir. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte Uğur İbrahim Altay hayatı ve siyasi kariyeri.