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Haberler Fotohaber Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul'da kara kış kapıda! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:24

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul'da kara kış kapıda! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da erken kış havası harekete geçti. Hafta sonundan itibaren megakentte rüzgar ve sağanak yağış etkisini artırarak aralıksız devam ediyor. Kentte ayrıca Downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü. Tahminlere göre Kasım ayı içerisinde ülke genelinde rekor düşük sıcaklıklar yaşanacak. Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte, konuya ilişkin Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden gelen açıklama…

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul’da kara kış kapıda! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Geçtiğimiz yıl kar yağışına hasret kalan İstanbullular "İstanbul' kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.Öte yandan İstanbul'da hafta sonu downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görülmüştü. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte, İstanbul'a kar beklentilerine dair merak edilen o detaylar ve beklentiler.

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul’da kara kış kapıda! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak.

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Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul’da kara kış kapıda! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul’da kara kış kapıda! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul’da kara kış kapıda! İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.

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