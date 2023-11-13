Giriş Tarihi: 13.11.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 15:24

Ulusal Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul'da kara kış kapıda! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da erken kış havası harekete geçti. Hafta sonundan itibaren megakentte rüzgar ve sağanak yağış etkisini artırarak aralıksız devam ediyor. Kentte ayrıca Downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü. Tahminlere göre Kasım ayı içerisinde ülke genelinde rekor düşük sıcaklıklar yaşanacak. Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte, konuya ilişkin Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden gelen açıklama…