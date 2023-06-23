Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:47
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
09:47
Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 28 Haziran günü başlayacak olan bayram dört gün sürecek ve 1 Temmuz'da sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban sayış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı paylaşıldı. Peki, nerelerde kurban kesmek yasak? Sokakta, bahçede, umuma açık yerde kurban kesmek yasak mı, para cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023...