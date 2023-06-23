Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması içim bir düzine önlem aldı. Bu tedbirlere uymayanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı paylaşılırken vatandaşlar kurban kesmenin yasak olduğu yerleri araştırıyor. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan kurban kesimleri cumartesi akşamına kadar devam edecek. Bu noktada vatandaşlar sokakta, parkta, bahçede kurban kesmenin cezası ne kadar, kaç TL araştırıyor. İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023...