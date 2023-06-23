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Haberler Fotohaber Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:47

Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 28 Haziran günü başlayacak olan bayram dört gün sürecek ve 1 Temmuz'da sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban sayış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı paylaşıldı. Peki, nerelerde kurban kesmek yasak? Sokakta, bahçede, umuma açık yerde kurban kesmek yasak mı, para cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023...

Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması içim bir düzine önlem aldı. Bu tedbirlere uymayanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı paylaşılırken vatandaşlar kurban kesmenin yasak olduğu yerleri araştırıyor. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan kurban kesimleri cumartesi akşamına kadar devam edecek. Bu noktada vatandaşlar sokakta, parkta, bahçede kurban kesmenin cezası ne kadar, kaç TL araştırıyor. İşte, Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023...

Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

İZİNSİZ ALANLARDA KURBAN KESMENİN CEZASI 2023

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

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Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak.

Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

KURBAN KESMENİN YASAK OLDUĞU YERLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurban kesim yeri olarak cadde, sokak,bina önleri, meydan, cadde ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacağı bilgisi aktarıldı.

Umuma açık yerde kurban kesmenin cezası 2023|| İzinsiz, uygunsuz alanlarda Kurban kesmenin cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

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