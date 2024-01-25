Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:38
31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri için siyası partilerin çalışmaları hız kazandı. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için projelerini tek tek sıraladı. Seçimleri kazanması durumunda hayata geçireceği projelerden biri olan üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği ne zaman verilecek, kimler alabilir? İşte, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un konu ile ilgili açıklamaları…