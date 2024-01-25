Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:38

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri için siyası partilerin çalışmaları hız kazandı. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı. Kurum, öğrencilerden emeklilere, ilk defa evlenecek gençlerden girişimcilere kadar her kesim için projelerini tek tek sıraladı. Seçimleri kazanması durumunda hayata geçireceği projelerden biri olan üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği ne zaman verilecek, kimler alabilir? İşte, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un konu ile ilgili açıklamaları…

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği son dakika gelişmeleri ile araştırılmaya başlandı. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye Yerel Seçimleri öncesi İstanbul için hazırladığı projeleri tek tek açıkladı. Kurum, yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği verileceğini duyurdu. Peki, üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği ne zaman verilecek, başvuru tarihleri ve şartları belli mi? İşte detaylar.

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

AK PARTİ İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM SEÇİM VAATLERİ VE PROJELERİNİ AÇIKLADI!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yeni belediye başkanlarının ve muhtarlarının seçileceği Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü yapılacak.

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başladı. Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul'un sorunlarına çözüm için hazırladığı projeleri açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimlerini kazanması durumunda Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla açıkladığı İstanbul projelerini tek tek hayata geçirecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10.000 TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim vaatleri kapsamında üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Kurum, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize; bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz.'' dedi.

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10.000 TL EĞİTİM DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçimi kazanması halinde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıkladığı seçim vaatlerini tek tek hayata geçirecek.

Bu kapsamda üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteğinin Murat Kurum'un İBB Başkanı seçilmesinden sonra uygulamaya konulması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10.000 TL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı.

Söz konusu projenin başvuru şartları ve detaylarının Murat Kurum'un İBB Başkanı olarak seçilmesinin akabinde netleşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA