Üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği! İBB Başkan Adayı Murat Kurum projeyi paylaştı!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10.000 TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK!

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim vaatleri kapsamında üniversite öğrencilerine 10.000 TL eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Kurum, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ''Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize; bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz.'' dedi.