Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı haberi sonrası detaylar sorgulanmaya başladı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi sonrası milyonlarca lisans ve ön lisans öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşerken üniversite öğrencileri vergisiz telefon indirimi araştırılıyor. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.