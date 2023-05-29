Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen ön lisans ve lisans öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru ""Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman 2023?" Cumhurbaşkanı Recep TAYYİP Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası "Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? "sorusuna cevap arıyorlar. İşte, merakla beklenilen o tarih ve vergisiz telefon fiyatları 2023.