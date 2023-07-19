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Haberler Fotohaber Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:48

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

Üniversite tercihleri ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturumda; TYT, AYT, YDT şeklinde gerçekleşti. ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz tarihinde açıklanacak YKS sonuçları sonrası adaylar bölüm ve üniversite tercihi için harekete geçecek. Bu noktada üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur soruları YKS tercih kılavuzu ve tarihleri kapsamında araştırılıyor. İşte, YÖK ATLAS ile üniversite taban puanları ve üniversite tercihleri hakkında merak edilenler…

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının ardından başlaması beklenen tercih dönemi öncesinde listeler taslak halinde hazırlanmaya başladı. Bu noktada YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Üniversite tercih tarihleri araştırılıyor. Peki, üniversite tercihleri 2023 ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

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Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

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Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?


YKS 2023 sonuçları ÖSYM takvimine göre bu yıl 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2023 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

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