Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YÖK ATLAS ve ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercih tarihleri gündemde!

Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:48

Üniversite tercihleri ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde üç oturumda; TYT, AYT, YDT şeklinde gerçekleşti. ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz tarihinde açıklanacak YKS sonuçları sonrası adaylar bölüm ve üniversite tercihi için harekete geçecek. Bu noktada üniversite tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur soruları YKS tercih kılavuzu ve tarihleri kapsamında araştırılıyor. İşte, YÖK ATLAS ile üniversite taban puanları ve üniversite tercihleri hakkında merak edilenler…