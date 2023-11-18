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Haberler Fotohaber Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 21:42

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından unvan yükseltme için hazırlanan sınavın ardından uzman öğretmenlik sınav sonuçları gündeme gelecek. ÖKBYS kılavuzu ile açıklanan süreçte araştırmalar hız kazanıyor. Online olarak yapılacak sınavda sonuçların değerlendirilmesi ardından başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alacaklar belli olacak. Peki, 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, nereden öğrenilir?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu. ÖKBYS sonuçları sorgulama işlemlerinin sınavın da yapıldığı MEBBİS üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler sınavın ardından sonuçları beklemeye başlayacak. İşte, 2023 başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLINE OLACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer sınavının çevrimiçi yapılacağını ifade etti.

19 Kasım tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrim içi olarak yapılacak.

Adaylar sınava, 19 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

SORULAR VE CEVAPLAR 20 KASIMDA YAYIMLANACAK!

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım tarihinde; sınav sonuçları, 24 Kasım tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!
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