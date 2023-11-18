Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLINE OLACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer sınavının çevrimiçi yapılacağını ifade etti.

19 Kasım tarihindeki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrim içi olarak yapılacak.

Adaylar sınava, 19 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.