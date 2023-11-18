Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 ÖKBYS sonuç tarihi belli oldu!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından unvan yükseltme için hazırlanan sınavın ardından uzman öğretmenlik sınav sonuçları gündeme gelecek. ÖKBYS kılavuzu ile açıklanan süreçte araştırmalar hız kazanıyor. Online olarak yapılacak sınavda sonuçların değerlendirilmesi ardından başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alacaklar belli olacak. Peki, 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, nereden öğrenilir?