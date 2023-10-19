Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:57

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023 erişime açıldı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın toplam 1985 personel alımı yapılacak. Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı, memur gibi pozisyonlar için VakıfBank memur alımı başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Kurumun resmi internet sitesinde personel alımlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre, başvuru şartlarını taşıyan adayları sınava davet edilecek. Peki, VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler…