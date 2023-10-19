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Haberler Fotohaber VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:57

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023 erişime açıldı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli kadrolarda görevlendirilmek üzere KPSS şartı aranmaksızın toplam 1985 personel alımı yapılacak. Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı, memur gibi pozisyonlar için VakıfBank memur alımı başvuru şartları ve tarihleri de belli oldu. Kurumun resmi internet sitesinde personel alımlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre, başvuru şartlarını taşıyan adayları sınava davet edilecek. Peki, VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler…

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Vakıfbank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. Banka, Türkiye geneli şube ve müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 6 farklı kadroda toplam 1985 personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu bankası, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Kurumun resmi internet adresi üzerinden yayımlanan ilana göre; başvurular 1 Kasım 2023 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar, sınava tabii tutulacak olup ardından görevlendirme yapılacak. Peki, Vakıfbank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte Vakıfbank memur alımı başvuru ekranı 2023!

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

Vakıfbank memur alımı 17 Ekim 2023 tarihinde başladı ve 1 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ise 200 TL olarak belirlenmiş olup Vakıfbank personel alımı başvurularına yönelik detaylar şu şekilde;

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VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurarak başvuru ekranından başvurularını online olarak tamamlayacak.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK MEMUR ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

VakıfBank 1.985 memur alımı için sına 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00'da düzenlenecek.

VakıfBank memur alımı başvuru ekranı 2023: KPSS şartı yok! 1985 VakıfBank memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.

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