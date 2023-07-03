Vatandaşlık maaşı ne kadar, şartları neler, kimlere verilir? Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

Vatandaşlık maaşı hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni devlet yardımları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalar içerisinde Aile Destek Programı yerine geçmesi beklenen vatandaşlık maaşı da bulunuyordu. Bu noktada Vatandaşlık maaşı şartları neler, kimlere verilir soruları yanıt aramaya başladı. Gelir düzeyi önemli şartlar arasında yer alırken, sosyal eşitlik ve refahın tabana yayılması amaçlanıyor. Peki, vatandaşlık maaşı ne kadar 2023? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar