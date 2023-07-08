Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri yakın takibe alındı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Söz konusu sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Erdoğan, aile destek ödemesinin bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek, kaç TL soruları hızla yanıt aramaya başladı. Yeni sosyal yardım ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi kıstas alınacağı biliniyor. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler? İşte, başvuru tarihleri, şartları ve tutarı hakkında tüm detaylar…