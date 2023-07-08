Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Eski Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.