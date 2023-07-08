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Haberler Fotohaber Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 17:04

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri yakın takibe alındı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Söz konusu sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Erdoğan, aile destek ödemesinin bu yıl da devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek, kaç TL soruları hızla yanıt aramaya başladı. Yeni sosyal yardım ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi kıstas alınacağı biliniyor. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler? İşte, başvuru tarihleri, şartları ve tutarı hakkında tüm detaylar…

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kabine değişikliği öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı sağlanacağını duyurmuştu. Yeni sosyal yardım ödemesinden aynı aileden birkaç kişi faydalanabilecek. Gelir düzeyine göre verilecek sosyal destek yardımının Aile Destek Programı'nın daha kapsamlı hali olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin bu yıl da devam edeceği bildirilmişti. Şimdi milyonların gözü kulağı Bakan Göktaş'tan gelecek açıklamalarda. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı başvuru şartları, tarihleri ile ilgili son durum…

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Eski Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı uygulaması, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında detaylı bilgiler vermişti.

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Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eski Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı olmuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Eski Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere ne kadar verilecek? 2023 Vatandaşlık maaşı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak, şartları neler?

Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz.

Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

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