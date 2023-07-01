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Haberler Fotohaber Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 16:12

Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kabine değişikliği öncesi yeni sosyal yardım ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları ve tutarı ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber ihtiyaç sahibi olan kişiler, ''Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Söz konusu sosyal yardım ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi kıstas alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor?

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek soruları gündemdeki yerini koruyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere yönelik vatandaşlık maaşı uygulaması hayata geçirileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre, yeni sosyal yardım ödemesinden aynı aileden birkaç kişi faydalanabilecek. Başvuru sürecinde ise gelir düzeyi baz alınacak. Söz konusu maaş ödemesinin, Aile Destek Programı'nın daha kapsamlı hali olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konu ile ilgili olarak gözler Yeni Bakan Göktaş'tan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri ile uygulama hakkında detaylı bilgiler…

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Eski Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı uygulaması, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında detaylı bilgiler vermişti.

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Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eski Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı olmuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor?

Eski Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.

Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurular ne zaman başlıyor?

Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz.

Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

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