Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kabine değişikliği öncesi yeni sosyal yardım ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları ve tutarı ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber ihtiyaç sahibi olan kişiler, ''Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilecek, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. Söz konusu sosyal yardım ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi kıstas alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…