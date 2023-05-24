Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
11:41
EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacağı açıklamasının ardından EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak soruları başvuruda bulunan 1 milyon 700 bin vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bayram öncesi maaşlarını almak isteyen milyonlarca vatandaş tarih araştırmalarına başladı. A Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ödemelerinin ne zaman başlayacağı hakkında milyonları sevindiren müjdeyi paylaştı. "EYT'lilerin hiçbir kayıpları olmuyor, maaşları birikmiş olarak hesaplarına yatıyor. Bu sorun çözüldü. "diyen Bilgin ilk maaşların ödeneceği tarihe işaret verdi. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce EYT yatacak mı? İşte, merak edilenler…