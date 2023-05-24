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Haberler Fotohaber EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:41

EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacağı açıklamasının ardından EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak soruları başvuruda bulunan 1 milyon 700 bin vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bayram öncesi maaşlarını almak isteyen milyonlarca vatandaş tarih araştırmalarına başladı. A Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ödemelerinin ne zaman başlayacağı hakkında milyonları sevindiren müjdeyi paylaştı. "EYT'lilerin hiçbir kayıpları olmuyor, maaşları birikmiş olarak hesaplarına yatıyor. Bu sorun çözüldü. "diyen Bilgin ilk maaşların ödeneceği tarihe işaret verdi. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce EYT yatacak mı? İşte, merak edilenler…

VEDAT BİLGİN’DEN EYT MAAŞLARINDA TARİH VE RAKAM AÇIKLAMASI! EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?

Dün katıldığı A Haber canlı yayınında Aile ve Sosyal İşler Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca EYT'liyi sevindirecek önemli açıklamalara imza attı. İlk EYT maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce EYT maaşı yatacak mı soruları gündemdeki yerini korurken Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar vatandaşın yüzünü güldürdü. 1 milyon 700 bin kişinin EYT ile emekli olduğunu paylaşan Bilgin'in açıklamaları sonrası gözler henüz ödeme almayan EYT'lilerin maaş ödemelerinin yatacağı tarihte. Peki, EYT maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihleri nasıl? İşte, son gelişmeler.

VEDAT BİLGİN’DEN EYT MAAŞLARINDA TARİH VE RAKAM AÇIKLAMASI! EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?

MAAŞLARI BİRİKMİŞ OLARAK HESAPLARINA YATACAK!

Katıldığı A haber canlı yayınında Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. EYT ile emekli olan vatandaşların çoğunluğunun maaşlarını almaya başladığını, henüz EYT ilk maaşlarını alamayan kişilerin de bu hafta ya da önümüzdeki hafta maaşlarını alacaklarını açıkladı. Akabinde ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle maaş alamadıkları dönem ödemelerinin toplu olarak hesaplarına yatırılacağını ve böylece hiçbir kayıp yaşamayacaklarının da altını çizdi.

Bakan Bilgin'in dünkü yayında yaptığı önemli açıklamalar şu şekilde;

"İki yıla aşkın süredir birçok sorunla karşı karşıyaydık. Bu sorunların büyük bir çoğunluğunu çözdük. EYT başlı başına bir sorundu. İlk aşamada yaklaşık 2 milyon 250 bin yurdaşımızın faydalanabileceği bir şeydi. Fakat müracaat daha düşük oldu. Bir kısım emekli olmayı tercih etmedi. Ama emekli olanların hızlı bir şekilde maaşları bağlanıyor. Kalan bir miktar var onlar da bu hafta ya da önümüzdeki hafta tamamlanacak. Hiçbir kayıpları olmayacak, maaşları birikmiş olarak hesaplarına yatacak. O sorun çözüldü."

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VEDAT BİLGİN’DEN EYT MAAŞLARINDA TARİH VE RAKAM AÇIKLAMASI! EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlanırken, diğer başvurular da ay sonuna kadar tamamlanacak. Bütün emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödemeden yararlanacak. Aylıkları henüz bağlanmayanlar ise önceki bayram da dâhil çift ikramiye alacak.

VEDAT BİLGİN’DEN EYT MAAŞLARINDA TARİH VE RAKAM AÇIKLAMASI! EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?

İKİ İKRAMİYE BİRDEN YATACAK

EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

VEDAT BİLGİN’DEN EYT MAAŞLARINDA TARİH VE RAKAM AÇIKLAMASI! EYT maaşları ne zaman yatacak, maaş ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?

AYLIK İŞLEMLERİ GECİKENLER TOPLAMDA 4 BİN LİRALIK RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARI İKRAMİYELERİNİ BİRLİKTE ALACAK!

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor. İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.

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