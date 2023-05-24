EYT maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

MAAŞLARI BİRİKMİŞ OLARAK HESAPLARINA YATACAK!

Katıldığı A haber canlı yayınında Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. EYT ile emekli olan vatandaşların çoğunluğunun maaşlarını almaya başladığını, henüz EYT ilk maaşlarını alamayan kişilerin de bu hafta ya da önümüzdeki hafta maaşlarını alacaklarını açıkladı. Akabinde ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle maaş alamadıkları dönem ödemelerinin toplu olarak hesaplarına yatırılacağını ve böylece hiçbir kayıp yaşamayacaklarının da altını çizdi.

Bakan Bilgin'in dünkü yayında yaptığı önemli açıklamalar şu şekilde;

"İki yıla aşkın süredir birçok sorunla karşı karşıyaydık. Bu sorunların büyük bir çoğunluğunu çözdük. EYT başlı başına bir sorundu. İlk aşamada yaklaşık 2 milyon 250 bin yurdaşımızın faydalanabileceği bir şeydi. Fakat müracaat daha düşük oldu. Bir kısım emekli olmayı tercih etmedi. Ama emekli olanların hızlı bir şekilde maaşları bağlanıyor. Kalan bir miktar var onlar da bu hafta ya da önümüzdeki hafta tamamlanacak. Hiçbir kayıpları olmayacak, maaşları birikmiş olarak hesaplarına yatacak. O sorun çözüldü."