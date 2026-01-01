Veliaht bu akşam var mı yok mu, neden yok? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show TV yayın akışı

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yayın takviminde değişiklikler yaşanırken, Veliaht dizisinin yeni bölüm durumu gündeme geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği, yayın akışında yer almaması sonrası araştırılmaya başlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm tarihi ve Show TV güncel yayın akışı bilgileri netleşti. Peki, Veliaht bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?