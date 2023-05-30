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Haberler Fotohaber Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:26

Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

Vergi affı süresi uzatıldı mı sorusu vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Bu kapsamda son yılların en kapsamlı vergi yapılandırması olarak kabul edilen uygulamaya vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, vergi borcu yapılandırma son gün tarihi…

Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

Vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ne zaman bitiyor sorusu son yılların en büyük vergi affı uygulamasından bitmeden yararlanmak isteyen vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Resmİ Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasada birçok farklı borçları kapsayan geniş bir yelpaze mevcut. Vergi borcu yapılandırma süresi dolmadan yaralanmak isteyen vatandaşlar ellerini çabuk tutmaya çalışıyor. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, vergi borcu yapılandırma son gün tarihi…

Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatma kararı aldı. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanya süresi 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de 1 ay ertelenmiş olacak.

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Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.

Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

VERGİ AFFI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi"

Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Aydemir, "Bugüne kadar çıkarılan Yapılandırma yasalarında kesinleşmiş borçlar en fazla 36 ay yani 3 yıla kadar taksitlendirilebiliyordu. Taksitler ise 2 ayda bir 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeniyordu. Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor" ifadelerini kullandı.

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