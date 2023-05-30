Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
09:26
Vergi affı süresi uzatıldı mı, vergi borcu yapılandırma son gün ne zaman, ödeme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
Vergi affı süresi uzatıldı mı sorusu vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yasalaşan vergi borcu yapılandırması 2023 ile daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borçları da yapılandırılabilecek. Bu kapsamda son yılların en kapsamlı vergi yapılandırması olarak kabul edilen uygulamaya vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Peki, vergi affı yapılandırma uzatıldı mı, vergi affı başvuruları son gün ne zaman? İşte, vergi borcu yapılandırma son gün tarihi…