Telefon fiyatları yarı yarıya düşüyor! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: iPHONE 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iPHone fiyatları sorgulanıyor. Üniversite öğrencilerine tek defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alma imkanı sunuluyor. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulaması sonrası lisans ve ön lisans öğrencileri iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL cevabını arıyor. Bu karşı koyulmaz fırsattan yararlanmak yarı fiyatına telefon almak isteyen milyonlarca öğrencinin ilk tercihi iPhone telefonlar. Tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecekler ve neredeyse yarı fiyatına cihaz sahibi olacaklar. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.