Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
10:40
Telefon fiyatları yarı yarıya düşüyor! Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: iPHONE 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?
Üniversite öğrencilerine tek sefere mahsus vergisiz cep telefonu satışı hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulaması ile telefon fiyatları yarı yarıya düşüyor. Bu karşı koyulmaz fırsattan yararlanarak vergisiz telefon almak isteyen milyonlarca lisans ve ön lisans öğrencilerinin ilk tercihi iPHONE telefonlar. BU noktada Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne kadar, vergisiz iPHONE fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.