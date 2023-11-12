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Haberler Fotohaber Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:11

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri ile ilgili yaptığı açıklamada yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası vergisiz telefon kampanyası ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle ülkemizde en çok talep gören markalardan biri olan Apple iPhone vergisiz fiyatı merak konusu oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlardan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri alınıyor. Peki, vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları 2023 listesi…

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'a günler kala AK Parti seçim vaatlerini kamuoyu ile paylaştı. En çok dikkat çeken vaatlerden biri ise yükseköğrenimdeki gençlere ilk kez cep telefonu alımlarında vergi muafiyeti sağlanacak olması oldu. Vergisiz telefon kampanyası sonrası model model vergisiz iPhone fiyatları 2023 listesi araştırmaları hız kazandı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler soruyor: Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11, 12 ,13 14 Vergisiz iPhone fiyatı 2023…

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim vaatleri kapsamında yükseköğrenimdeki gençlere vergisiz telefon kampanyası hayata geçirileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

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