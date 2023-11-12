Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:11

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 | 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları ne kadara satılıyor, kaç TL?

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatleri ile ilgili yaptığı açıklamada yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası vergisiz telefon kampanyası ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle ülkemizde en çok talep gören markalardan biri olan Apple iPhone vergisiz fiyatı merak konusu oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlardan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri alınıyor. Peki, vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 11, 12, 13, 14 Vergisiz iPhone fiyatları 2023 listesi…