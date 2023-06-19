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Haberler Fotohaber VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:50

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

Sürekli zamlanan iPhone fiyatları vergisiz haliyle merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamada; üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceği ifade edilmişti. Bu kapsamda ise "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" soruları seçim sonrası binlerce vatandaşın gündemine geldi. Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indiriminin başlayacağı tarih merakla bekleniyor. İşte Vergisiz iphone telefon fiyatları son durum…

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

Yükseköğrenim öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Seçimin ardından ise milyonlarca öğrenci vergisiz iphone fiyatları araştırmasına başladı. Bilindiği üzere normal şartlarda akıllı telefonlardan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri alınmakta. Şimdilerde vatandaşlar "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte öğrencilere 2023 vergisiz iphone fiyatları ile ilgili detaylar.

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
Vergisiz fiyatı: 30,098 TL

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VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL
Vergisiz fiyatı: 28,986 TL

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

IPHONE 13 (128 GB)

iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 15.975 TL
Vergisiz fiyatı: 20,024 TL

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 13.802 TL
Vergisiz fiyatı: 18,197 TL

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