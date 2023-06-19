Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:50

VERGİSİZ İPHONE FİYAT LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı?

Sürekli zamlanan iPhone fiyatları vergisiz haliyle merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamada; üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceği ifade edilmişti. Bu kapsamda ise "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" soruları seçim sonrası binlerce vatandaşın gündemine geldi. Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indiriminin başlayacağı tarih merakla bekleniyor. İşte Vergisiz iphone telefon fiyatları son durum…