Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
11:02
Üniversite öğrencilerine tek seferlik iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!
Vergisiz iPhone fiyatları 2023 milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı açıklaması gündemin en merak edilen konuları arasında. Üniversite öğrencilerine tek defaya mahsus vergi ödemeden cep telefonu sahibi olabilecek. Bu noktada milyonlarca öğrenci "Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Apple Türkiye'nin son dakika zamları sonrası üniversite öğrencileri vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? sorguluyor. Telefon alma aşamasındaki gençler son Apple fiyatlarından sonra vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek telefon satın almak için kolları sıvadı. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.