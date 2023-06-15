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Haberler Fotohaber Üniversite öğrencilerine tek seferlik iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:02

Üniversite öğrencilerine tek seferlik iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz, KDV ve ÖTV’siz güncel telefon fiyatları LİSTESİ 2023!

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 milyonlarca üniversite öğrencisini yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı açıklaması gündemin en merak edilen konuları arasında. Üniversite öğrencilerine tek defaya mahsus vergi ödemeden cep telefonu sahibi olabilecek. Bu noktada milyonlarca öğrenci "Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Apple Türkiye'nin son dakika zamları sonrası üniversite öğrencileri vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? sorguluyor. Telefon alma aşamasındaki gençler son Apple fiyatlarından sonra vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyerek telefon satın almak için kolları sıvadı. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencileri vergisiz yarı fiyata telefon sahibi oluyor! iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

Vergisiz iPhone fiyatları 2023 sorgulanıyor. Tek defaya mahsus üniversite öğrencilerine sağlanan vergisiz telefon alımı haberi sonrası milyonlarca öğrenci son dakika gelişmelerini takip ediyor. Bu noktada vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? araştırılıyor. Öğrenciler ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri ödemeden yarı fiyatına cep telefonu sahibi olabilecek. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, öğrencilere vergisiz iphone fiyatları son dakika…

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencileri vergisiz yarı fiyata telefon sahibi oluyor! iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

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Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencileri vergisiz yarı fiyata telefon sahibi oluyor! iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencileri vergisiz yarı fiyata telefon sahibi oluyor! iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL? Üniversite öğrencileri vergisiz yarı fiyata telefon sahibi oluyor! iPhone 11, 12,13, 14 Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

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