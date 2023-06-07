Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:12

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

Yükseköğrenim öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Seçimin ardından ise milyonlarca öğrenci vergisiz iphone fiyatları araştırmasına başladı. Bilindiği üzere normal şartlarda akıllı telefonlardan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri alınmakta. Şimdilerde vatandaşlar "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte öğrencilere 2023 vergisiz iphone fiyatları ile ilgili detaylar.