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Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:12

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

Yükseköğrenim öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Seçimin ardından ise milyonlarca öğrenci vergisiz iphone fiyatları araştırmasına başladı. Bilindiği üzere normal şartlarda akıllı telefonlardan ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri alınmakta. Şimdilerde vatandaşlar "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte öğrencilere 2023 vergisiz iphone fiyatları ile ilgili detaylar.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamada; üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceği ifade edilmişti. Bu kapsamda ise "Vergisiz iphone telefon fiyatları ile 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, nereden alınır, kimler alabilir?" soruları seçim sonrası binlerce vatandaşın gündemine geldi. Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indiriminin başlayacağı tarih merakla bekleniyor. İşte Vergisiz iphone telefon fiyatları son durum…

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

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VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI LİSTESİ: 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatı ne kadar, kimler alabilir? Bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

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