Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 11:52

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon satış ne zaman, nasıl alınır soruları yanıt aramakta. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda TRT bandrol ücreti, ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı Payı bulunuyor. Bu noktada öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Sorusu yöneltiliyor. İşte vergisiz telefon başvuru tarihi hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi sonrası vatandaşlar, vergisiz telefon satış başladı mı sorusunu yöneltmekte. Akıllı telefonlarda TRT bandrol ücreti, ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı Payı vergileri bulunuyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? İşte detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA