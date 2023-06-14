Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman satışı başlıyor, nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz Öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon satış ne zaman, nasıl alınır soruları yanıt aramakta. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konu hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda TRT bandrol ücreti, ÖTV, KDV ve Kültür Bakanlığı Payı bulunuyor. Bu noktada öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç? Sorusu yöneltiliyor. İşte vergisiz telefon başvuru tarihi hakkında detaylar