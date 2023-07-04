Giriş Tarihi: 04.07.2023 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
15:01
VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." açıklamasının ardından vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar kimler vergisiz telefon alabilir sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz, KDV'siz ve ÖTV'siz cep telefonu, iPhone satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…