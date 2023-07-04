VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak yanıt arıyor. Tek sefere mahsus üniversite öğrencileri KDV, ÖTV gibi vergileri ödemeden telefon ve bilgisayar alabilecek. Kampanyanın detayları yakından takip edilirken kimler vergisiz telefon alabilir, yaş sınırı var mı soruları merak ediliyor. Peki, vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…