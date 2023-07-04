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Haberler Fotohaber VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 15:01

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." açıklamasının ardından vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar kimler vergisiz telefon alabilir sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz, KDV'siz ve ÖTV'siz cep telefonu, iPhone satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak yanıt arıyor. Tek sefere mahsus üniversite öğrencileri KDV, ÖTV gibi vergileri ödemeden telefon ve bilgisayar alabilecek. Kampanyanın detayları yakından takip edilirken kimler vergisiz telefon alabilir, yaş sınırı var mı soruları merak ediliyor. Peki, vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonusatışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuya yönelik çalışmaların yakında Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI BAŞLADI mı? || Öğrencilere vergisiz cep telefonu, iPhone satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl alınır, şartları ne?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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