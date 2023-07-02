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Haberler Fotohaber Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle
Giriş Tarihi: 02.07.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 18:05

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle araştırmaları başlamış durumda. ATV'nin yeni sezon dizisi, ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet gibi isimlerin yer aldığı dizi, üçüncü bölümüyle Pazar günü ekranlara gelecek. Yeni bölümde Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz. Vermem Seni Ellere son bölüm izle araştırmasıyla diziseverler yeni sezon dizisini takip etmek istiyor. İşte Vermem Seni Ellere tek parça izle ekranı

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Vermem Seni Ellere 3. Bölüm tek parça izle araştırması dizinin sıkı takipçileri tarafından yapılıyor. Yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatan dizi, yaz mevsiminin en çok izlenilen dizileri arasında yer alacak. Dizi, her Pazar akşam 20.00'de ekranlara gelecek. İşte Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça izle ekranı

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

VERMEM SENİ ELLERE 3. BÖLÜM KONUSU

Mehmet, Zeliş'in en büyük derdini çözmüş, onun borcunu ödemiştir. Mehmet, bu hareketiyle Zeliş'in güvenini kazanacağını zannederken tam tersi olur.

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Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Zeliş, onu kesinlikle köyde istememektedir. Bunun sebini ise sadece Aslı tahmin etmektedir. Zeliş, göz göre göre aşktan kaçmaktadır

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Ama Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur. Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Neyse ki beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır.

Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır. Hem Taşkıran'daki yerini sağlamlaştırmaktadır, hem de kuracağı tesis için aradığı yatırımcıyı bulmak üzeredir.

Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Kıvanç ve Uğur, yatırımcıyı ikna etmişken, Mehmet hayallerine kavuşmak üzereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in peşini bırakmaz.

Mehmet, kendini Taşkıranlılara kabul ettirmeye yemin etmiştir.

Bu uğurda gerekirse yatırımcıyı bile gözü görmeyecektir.

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