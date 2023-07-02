Vermem Seni Ellere 3. bölüm izle: ATV Vermem Seni Ellere son bölüm tek parça full izle

Ama Mehmet'in obayı terk etmeye niyeti yoktur. Zeliş'in ve Taşkıranlılar'ın güvenini kazanmak için her şeyi yapacaktır. Neyse ki beklediği fırsat, ayağına gelir. Mıstık'ın kirvesi olacaktır.

Mehmet için işler yoluna girmeye başlamıştır. Hem Taşkıran'daki yerini sağlamlaştırmaktadır, hem de kuracağı tesis için aradığı yatırımcıyı bulmak üzeredir.