VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite burs ücretleri!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilen destek bursu başvuruları sonuç aşamasında. 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan adaylar üniversite VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan KYK burs başvuru sonuçlarının ardından ''Yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı?'' sorusu yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek VGM burs ücretleri de kurum tarafından yapılan açıklama ile belli olmuştu. Peki; 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel durum…