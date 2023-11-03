VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama nereden yapılır yapılır?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Genel Müdürlüğümüzce verilen ''Ortaöğrenim Eğitim Yardımları", ''Yükseköğrenim Bursları" ve ''Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları'' için 2023 – 2024 eğitim yılı burs başvuru dönemi sona ermiştir.

Ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak sorguya açılacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''