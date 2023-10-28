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Haberler Fotohaber ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 22:58

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular, 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise VGM burs başvuru sonucu için heyecanlı bekleyiş başladı. 750,00 TL'lik ortaöğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortaöğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşlemlerin sona ermesiyle beraber öğrenciler, ortaöğrenim VGM burs başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere aylık 750,00 TL karşılıksız burs verilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları yükseköğrenim (üniversite) için devam ediyor.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları ise 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 eğitim yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 20 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 14 Aralık'ta erişime açılmıştı. Buna göre, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

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ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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