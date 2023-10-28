ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.