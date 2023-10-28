ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI KAZANANLARI SORGULAMA 2023-2024: İlkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular, 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise VGM burs başvuru sonucu için heyecanlı bekleyiş başladı. 750,00 TL'lik ortaöğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.