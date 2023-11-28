VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika VGM burs sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte yakın mercek altına alındı. Ortaöğretimde açıklanan sonuçlarla liseliler burslarına kavuşurken Yükseköğretim burs başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için geçmiş dönemleri kontrol ediyor. Peki, 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler.