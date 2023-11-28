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Haberler Fotohaber VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:24

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika VGM burs sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu KYK sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte yakın mercek altına alındı. Ortaöğretimde açıklanan sonuçlarla liseliler burslarına kavuşurken Yükseköğretim burs başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarih için geçmiş dönemleri kontrol ediyor. Peki, 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencileri burs başvurularını tamamladı şimdi sonuçları kontrol ediyor. Yükseköğretim bursu için gözler https://www.vgm.gov.tr/ sayfasına dönmüş durumda. Peki; 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuç tarihi hakkında tüm bilgiler.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

2023-2024 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin banka hesap açtırma işlemleri ardından ödemeler en kısa sürede planlanır ve Ekim ayı itibarıyla geriye dönük olarak yatırılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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