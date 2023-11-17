Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:01

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix'te ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada çok konuşulan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin ilk sezonunda zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyordu. Addams Ailesi uyarlaması olan dizinin ilk sezonu büyük ilgi görmüştü. Peki, merkala beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, popüler dizi hakkında tüm detaylar…