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Giriş Tarihi: 17.11.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 14:01

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix'te ilk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada çok konuşulan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin ilk sezonunda zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyordu. Addams Ailesi uyarlaması olan dizinin ilk sezonu büyük ilgi görmüştü. Peki, merkala beklenen Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, popüler dizi hakkında tüm detaylar…

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Büyük bir hayran kitlesi toplayan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrolünde başarılı oyuncu Jenna Ortega'nın yer aldığı popüler dizide, yeni sezon oyncuları da merak konusu oldu. Dizi başarılı oyunculukları, ilgi çekici hikayesi ve prodüksüyonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra başarılı müzikleriye de çok konuşuldu, dizi müziğiyle yeni akımlar yapıldı. Netflix Wednesday yeni sezon müjdesini bir fragman yayınlayarak duyurmuştu. Peki, Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu,yeni sezonda hnagi oyuncular var? İşte, Wednesday 2. sezon hakkında tüm merak edilenler...

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma, doğaüstü ve korku komedisi türündeki bir internet dizisidir. Netflix platformunda 8 bölüm olarak yayınlanan dizi için resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi yer alıyor. Bu noktada dizinin sevenleri heyecenla ikinci sezon yayın tarihini bekliyor.

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WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

WEDNESDAY 2 SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Sezonun çekimleri Eylül 2021'de başladı ve Mart 2022'de tamamlandı.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma, doğaüstü ve korku komedisi türündeki internet dizisidir. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega, yardımcı rollerde ise Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci yer alımaktadır.

Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetilmiştir. Dizinin hikâyesi, okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakter olan Wednesday'in etrafında dönmektedir.

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