WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte WhatsApp’ta yabancı numaralardan gelen aramaları engellemenin yolu

ŞİKAYETLERDE ARTIŞ OLDU

Problemi belirtmek için şikayet platformlarına akın eden kullanıcılar, bu numaralar tarafından birçok kez arandıklarını ve "Selam, nasılsın?" şeklinde mesajlar aldıklarını raporladı.

Paylaşılan verilere göre, ''WhatsApp yabancı numara arıyor'' sorunu ile ilgili 1 yılda şikayet artış oranı yüzde 1001'e ulaştı.