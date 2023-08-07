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Haberler Fotohaber WhatsApp'tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu
Giriş Tarihi: 07.08.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 20:03

WhatsApp'tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Son zamanlarda anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. Kullanıcılar, bir süredir sosyal medyada yabancı uyruklu kişilerden mesaj ve aramalar aldıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Yurt dışı kaynaklı yabancı numaralardan gelen peş peşe çağrı ve mesajlar kullanıcıları rahatsız ederken, bazı kullanıcılar da ödül ve benzeri gibi tekliflerle tuzağa düşüyor. Eğer siz de bu durumu yaşıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Alabileceğiniz tek önlem ise bilinmeyen numaraları engellemek! Peki, WhatsApp'ta bilinmeyen (yabancı) numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir? İşte, WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramaları engellemenin yolu…

WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son dönemde veri ihlalleri ile gündeme geliyor. Son zamanlarda Türkiye'deki WhatsApp kullanıcıları, çok sayıda yurt dışı merkezli yabancı numaralardan arama ve mesaj almaya başladı.

WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Kullanıcılar, özellikle Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerdeki yabancı numaralar tarafından rahatsız edildiklerini belirtti. Peş peşe gelen bu spam mesaj ve aramalar kullanıcıları rahatsız ederken, bazı kullanıcılar da ödül ve benzeri gibi tekliflerle tuzağa düşüyor.

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WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

ŞİKAYETLERDE ARTIŞ OLDU

Problemi belirtmek için şikayet platformlarına akın eden kullanıcılar, bu numaralar tarafından birçok kez arandıklarını ve "Selam, nasılsın?" şeklinde mesajlar aldıklarını raporladı.

Paylaşılan verilere göre, ''WhatsApp yabancı numara arıyor'' sorunu ile ilgili 1 yılda şikayet artış oranı yüzde 1001'e ulaştı.

WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Artan dolandırıcılık vakaları sonrası WhatsApp yabancı numaralara kapatma işlemi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Kullanıcıların bu durum karşısında alabilecekleri tek önlem ise bilinmeyen numaraları engellemek.

WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Peki; WhatsApp yurt dışı arama nasıl kapatılır? WhatsApp'ta bilinmeyen (yabancı) numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir?

İşte, adım adım WhatsApp'ta rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları engelleme için yapmanız gerekenler…

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