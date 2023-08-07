WhatsApp’tan gelen yabancı çağrı ve mesajlara dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin: İşte yurt dışından gelen WhatsApp mesajlarını ve aramalarını engellemenin yolu

Son zamanlarda anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. Kullanıcılar, bir süredir sosyal medyada yabancı uyruklu kişilerden mesaj ve aramalar aldıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Yurt dışı kaynaklı yabancı numaralardan gelen peş peşe çağrı ve mesajlar kullanıcıları rahatsız ederken, bazı kullanıcılar da ödül ve benzeri gibi tekliflerle tuzağa düşüyor. Eğer siz de bu durumu yaşıyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Alabileceğiniz tek önlem ise bilinmeyen numaraları engellemek! Peki, WhatsApp'ta bilinmeyen (yabancı) numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir? İşte, WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen aramaları engellemenin yolu…