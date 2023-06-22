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Haberler Fotohaber Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi | Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 20:41

Ya Çok Seversen dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi | Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Ya Çok Seversen için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Ya Çok Seversen dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesini ele alan yapımın, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yaz ekranlarına damga vurması bekleniyor. Peki, Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Ya Çok Seversen dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık gibi oyuncuları buluşturan dizinin yayın tarihi netlik kazandı. Fragmanları ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ay Yapım imzalı dizi; hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini ekrana taşıyacak. Peki, Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ TANITIM FRAGMANI YAYINDA!

Ay Yapım imzalı Ya Çok Seversen dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

İzlemek için: https://www.kanald.com.tr/ya-cok-seversen/fragmanlar

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Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Ya Çok Seversen'in yayın tarihi belli oldu. Ya Çok Seversen dizisi, 6 Temmuz 2023 Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı Ya Çok Seversen'in konusu şöyle:

Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

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