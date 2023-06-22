Giriş Tarihi: 22.06.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 20:41

Kanal D'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Ya Çok Seversen için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Ya Çok Seversen dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesini ele alan yapımın, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yaz ekranlarına damga vurması bekleniyor. Peki, Ya Çok Seversen dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.