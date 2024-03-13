Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.