Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:51
Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?
ATV'den yeni bir fenomen dizi geliyor. Yayımlandığı andan itibaren tanımıyla büyük yankı uyandıran Yaban Çiçekleri dizisinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay yer alıyor. Yaban Çiçekleri dizisinden iki tanıtım fragmanı gelirken dizinin konusu ve kadrosu merak uyandırdı. Peki, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte Yaban Çiçekleri oyuncuları ve konusu