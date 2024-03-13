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Haberler Fotohaber Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:51

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

ATV'den yeni bir fenomen dizi geliyor. Yayımlandığı andan itibaren tanımıyla büyük yankı uyandıran Yaban Çiçekleri dizisinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay yer alıyor. Yaban Çiçekleri dizisinden iki tanıtım fragmanı gelirken dizinin konusu ve kadrosu merak uyandırdı. Peki, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte Yaban Çiçekleri oyuncuları ve konusu

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

Yaban Çiçekleri ekran macerasına hazırlanıyor. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri" tanıtım görüntüleriyle de sosyal medyaya konu oldu. Oyuncu kadrosu ve hikayesi dikkat çeken dizinin yayın tarihi de araştırılıyor. İşte Yaban Çiçekleri dizisi hakkında tüm detaylar

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

YABAN ÇİÇEKLERİ KONUSU

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında atv'de.

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Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

YABAN ÇİÇEKLERİ KADROSU

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?

YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranılarında yayınlanacak dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu: ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri yayın tarihi belli oldu mu?
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