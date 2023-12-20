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Haberler Fotohaber YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:23

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da havalar ısınmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için vatandaşların gözü meteorolojiden gelecek hava tahmin raporunda. Meteoroloji açıkladı: kuvvetli sağanak yağış ve kar ülkeye geri dönüyor. Bu yağışlarla birlikte İstanbullu vatandaşlar tarafından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Soruları araştırılmaya başladı. Tüm ülkeyi etkisi altına alan yağışlarla İstanbul'da kar geliyor mu, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 20 Aralık-24 Aralık hava tahmin raporu

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Aralık ayına göre mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle hava durumu, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Son 3 gündür güneşli havaya aldanan vatandaşlar doğalgazı kapattı. Meteoroloji açıkladı: yağışlar geri dönüyor. Peki, yağışların başlamasıyla İstanbul'a kar geliyor mu, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

METEROLOJİDEN UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

20-26 ARALIK HAVA TAHMİN RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

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