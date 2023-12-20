YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı