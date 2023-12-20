YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR! Meteoroloji açıkladı: 20-24 Aralık 5 Günlük Hava tahmini | İstanbul’a kar geliyor mu, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da havalar ısınmaya başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için vatandaşların gözü meteorolojiden gelecek hava tahmin raporunda. Meteoroloji açıkladı: kuvvetli sağanak yağış ve kar ülkeye geri dönüyor. Bu yağışlarla birlikte İstanbullu vatandaşlar tarafından İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Soruları araştırılmaya başladı. Tüm ülkeyi etkisi altına alan yağışlarla İstanbul'da kar geliyor mu, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 20 Aralık-24 Aralık hava tahmin raporu