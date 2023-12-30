Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:48

Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

Yalı Çapkını 53. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile ekranlara geldi. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 5 Aralık Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar…

Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları dizi severler tarafından araştırılıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı yapım her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. İşte, Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı izle ekranı…

Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır.

Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda fragman sorgulamaları başladı. Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına erişebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

SON DAKİKA