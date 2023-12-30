Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür.