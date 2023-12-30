Yalı Çapkını 53. Bölüm Fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayayındı mı? Sevilen dizide gelecek hafta neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:48
Yalı Çapkını 53. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile ekranlara geldi. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 5 Aralık Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 53. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar…