YALI ÇAPKINI 54. BÖLÜM FRAGMANI || Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler. Kendi hayatı için çabalayan Seyran, gündem olan açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da, hiç beklemediği kişilerden gördüğü destekle mutlu olur.

Seyran'a yapılan haksızlıkların acısını ve bildiği gerçeklerin yükünü taşımakta zorlanan Şefika ise, Gülgün ve Seyran ile, Halis Ağa'ya dair şok etkisi yaratacak çok önemli gerçekleri paylaşır.