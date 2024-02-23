Giriş Tarihi: 23.02.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
19:21
Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: "Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran" Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 59.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümde Ferit baba olmadığının acısını hissederken Seyran'a olan duygularını ifade etmekten de kaçınmıyor. Geçmişten gelen misafirle dizinin seyri değişiyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit barışacak mı, Kaya ve Suna ayrılıyor mu? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle