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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: "Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran" Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 23.02.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:21

Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: "Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran" Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 59.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Yeni bölümde Ferit baba olmadığının acısını hissederken Seyran'a olan duygularını ifade etmekten de kaçınmıyor. Geçmişten gelen misafirle dizinin seyri değişiyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit barışacak mı, Kaya ve Suna ayrılıyor mu? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını canlı izle

Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü için canlı izle araştırması yapan izleyiciler 59.bölümü merakla bekliyorlar. Ferit'in duygularını ifade etmesinden sonra Seyran'ın hamlesi ne olacak, Orhan hapisten çıkacak mı? İşte Star Tv ile Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle

Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM STAR TV İLE CANLI İZLE

Yalı Çapkını'nın son bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

YALI ÇAPKINI 59. BÖLÜM ÖZET

Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir.

Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

gelir. Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yapar. Babasının baskılarına isyan eden Seyran, Kazım'ın onun için hazırladığı sürprizle şaşkınlığa uğrar.

Yalı Çapkını 59. bölüm bekleniyor: Ben sana rağmen seni çok seviyorum Seyran Yalı Çapkını Star TV ile yeni bölüm canlı izle

Orhan'ın hapisten kurtulmasını isteyen Seyran, bu meseleyi çözebilmek için kalbinin sesini susturmayı göze alırken, onunla yeni bir başlangıç hayali kuran Ferit, şok olacağı bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.

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