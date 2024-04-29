YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.