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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman'ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:43

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman'ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yayınlanan son bölümde Seyran'ın yaşadıkları izleyenleri derinden üzmüştü. Şimdi ise Asuman'ın başına gelenler yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. İşte, Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Star TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, son bölümde gerçekleşenlerin ardından yeni bölümden ipucu verecek fragman için heyecan dorukta! İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Asuman'ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/68-bolum-fragman

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YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?
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