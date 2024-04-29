YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Asuman’ın Uygunsuz Görüntüleri İnternette! Yalı Çapkını 68. bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
21:43
Yalı Çapkını yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her Cuma Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yayınlanan son bölümde Seyran'ın yaşadıkları izleyenleri derinden üzmüştü. Şimdi ise Asuman'ın başına gelenler yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. İşte, Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı!