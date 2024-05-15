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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran'ın hastalığının sebebi...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:59

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran'ın hastalığının sebebi...

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında yaşadıklarını kaldıramayan Seyran acılarıyla baş edebilmek için psikiyatrik destek almaya başlar. Hala vakti varken Ferit ile güzel anılar yaratmaya çalışırken öteki tarafta Ferit Seyran'da olan tuhaflığın sebebini çözmeye başlar. Ferit'in "Benden bir şey saklıyorsun" demesi üzerine Seyran hastalığı ile ilgili gerçeği itiraf edecek midir? İşte Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma gününü sabırsızlıkla bekleyen dizinin takipçileri Tarık, Seyran'ın hastalığını öğrendiğinde çıldırdıysa Ferit'in öğrenmesi durumunda ne olacağını öğrenmek için tanıtım fragmanına dikkat kesildi. Diğer yanda ise Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında kimi feda edeceği merak ediliyor. Fragmanda Ferit'in Seyran'a, Akın'ın annesinin hayatta olduğunu söylemesi ve ona "Benden bir şey saklıyorsun" demesi dikkat çekti. Peki; Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 70. bölüm fragmanı.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

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Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

YALI ÇAPKINI 70 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını"nın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında Ferit, Seyran'ın hastalığı ile ilgili iz sürerken; Seyran'a "Benden bir şey saklıyorsun" demesi dikkat çekti. demesi dikkat çekti.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

SEYRAN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?

Son bölümde, Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığı ve sınırlı bir ömrünün kaldığı ortaya çıktmıştı.

Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken en büyük destekçisi Ferit'tir. Hala vakti varken Ferit ile güzel anılar yaratmaya çalışırken Ferit ise Seyran'da olan tuhaflığın sebebini yavaş yavaş çözmeye başlar.

Peki Seyran kanser mi, hastalığı ne?

Bu sorunun yanıtı 70. bölümde ortaya çıkacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

Diğer yanda ise Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında kimi feda edeceği merak edilirken diğer tarafta ise Ferit'in Seyran'a, Akın'ın annesinin hayatta olduğunu söylemesi yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

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