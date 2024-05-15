Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran’ın hastalığının sebebi...

Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma gününü sabırsızlıkla bekleyen dizinin takipçileri Tarık, Seyran'ın hastalığını öğrendiğinde çıldırdıysa Ferit'in öğrenmesi durumunda ne olacağını öğrenmek için tanıtım fragmanına dikkat kesildi. Diğer yanda ise Halis Ağa'nın Mezide'nin istediği can borcu karşılığında kimi feda edeceği merak ediliyor. Fragmanda Ferit'in Seyran'a, Akın'ın annesinin hayatta olduğunu söylemesi ve ona "Benden bir şey saklıyorsun" demesi dikkat çekti. Peki; Yalı Çapkını Seyran'ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 70. bölüm fragmanı.