Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
11:59
Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Meğer Seyran'ın hastalığının sebebi...
Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında yaşadıklarını kaldıramayan Seyran acılarıyla baş edebilmek için psikiyatrik destek almaya başlar. Hala vakti varken Ferit ile güzel anılar yaratmaya çalışırken öteki tarafta Ferit Seyran'da olan tuhaflığın sebebini çözmeye başlar. Ferit'in "Benden bir şey saklıyorsun" demesi üzerine Seyran hastalığı ile ilgili gerçeği itiraf edecek midir? İşte Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.