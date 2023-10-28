Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Meğer Ferit'in iki çocuğunun annesi oymuş...

Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında her Cuma izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon öncesi projeden ayrılan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin dizinin yayımlanan yeni bölümlerinde 6 aylık hamile olarak geri dönmüştü. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisinin sıkı takipçileri "Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu? İşte, detaylar…