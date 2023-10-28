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Giriş Tarihi: 28.10.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 01:50

Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Meğer Ferit'in iki çocuğunun annesi oymuş...

Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında her Cuma izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon öncesi projeden ayrılan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin dizinin yayımlanan yeni bölümlerinde 6 aylık hamile olarak geri dönmüştü. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisinin sıkı takipçileri "Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi: Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Ferit’in iki çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Yalı Çapkını Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu sorusu ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizinin izleyicileri tarafından tekrar gündeme getirildi. Yeni sezonda kadrodan ayrılan ve kısa süre sonra yeniden kadroya dahil olan Buçe Buse Kahraman hayat verdiği Pelin karakterinin 6 aylık hamile olarak dönmesi ortalığı karıştırdı. Dizinin sıkı takipçileri "Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Gülseren Budaycıoğlu' na giden tedavi olmak isteyenin Ferit olduğu açıklanırken Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in çocukları kimden, neredeler? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını gerçek hikayesi: Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Ferit’in iki çocuğu olduğu ortaya çıktı!

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ

Korhan ailesinin el bebek gül bebek yetişen çocukları Ferit'in akıllanması için Gaziantepli ailenin çocuğu Seyran ile evlendirilmesiyle başlayan Yalı Çapkını'nın hikayesinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. '' demişti.

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Yalı Çapkını gerçek hikayesi: Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Ferit’in iki çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Gerçek hikayeden diziye uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisinin sonu herkesi şaşırttı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialara göre Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi: Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Ferit’in iki çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle merakla beklenirken yeni sezon öncesi projeden ayrılan Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin dizinin yayımlanan yeni bölümlerinde 6 aylık hamile olarak geri dönmesi ortaya atılan bu iddiaları doğrular nitelikte.

Yalı Çapkını gerçek hikayesi: Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Ferit’in iki çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Yalı Çapkını dizinin gerçek hikayesinde Ferit'in Pelin ve Seyran'dan önce yalının hizmetlilerinden Sultan ile yakınlaştığı ve ikilinin 1 çocukları olduğu iddiası Bilal Özcan'dan gelmişti.

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