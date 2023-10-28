Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Ferit’in Pelin’den çocuğu oluyor mu? Meğer Ferit'in iki çocuğunun annesi oymuş...

Yalı Çapkını Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu sorusu ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizinin izleyicileri tarafından tekrar gündeme getirildi. Yeni sezonda kadrodan ayrılan ve kısa süre sonra yeniden kadroya dahil olan Buçe Buse Kahraman hayat verdiği Pelin karakterinin 6 aylık hamile olarak dönmesi ortalığı karıştırdı. Dizinin sıkı takipçileri "Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in Pelin'den çocuğu oluyor mu?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Gülseren Budaycıoğlu' na giden tedavi olmak isteyenin Ferit olduğu açıklanırken Ferit'in 2 çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl bitiyor, Ferit'in çocukları kimden, neredeler? İşte, detaylar…