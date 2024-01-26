Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:50
Yalı Çapkını 55. bölüm ile bu akşam Star TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Ferit tarafından ormanda bilinci kapalı halde bulunan Kazım Ağa hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik istemesi ve vasiyetini açıklaması fragmana damga vurdu. Bu noktada ise Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri 55. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için ekran başında beklemeye koyuldu. Peki, Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar!