Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI MI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 55. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yoğun bakımda olan Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik alması ve vasiyetini açıklaması fragmana damga vurdu.

Tüm bu sahneler karaktere hayat veren Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi Ancak Kazım'ın ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili oyuncunun kendisinden ve yapımcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Kazım'ın akıbeti ve Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Yalı Çapkı'nın 26 Ocak'ta ekrana gelecek 55. bölüm sonrası netlik kazanacak.