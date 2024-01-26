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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:50

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Yalı Çapkını 55. bölüm ile bu akşam Star TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde Ferit tarafından ormanda bilinci kapalı halde bulunan Kazım Ağa hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik istemesi ve vasiyetini açıklaması fragmana damga vurdu. Bu noktada ise Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Dizinin sıkı takipçileri 55. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek için ekran başında beklemeye koyuldu. Peki, Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar!

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

Yalı Çapkını 55. yeni bölüm 26 Ocak Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak. Yeni bölüm sonrası Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazanacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümde Ferit tarafından ağaca bağlı halde bulunan Kazım Ağa, ilk müdahaleye yanıt vermemiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kazım'ın vasiyetini açıklaması yeni bölüm fragmanına damga vururken izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

YALI ÇAPKINI KAZIM AĞA ÖLDÜ MÜ?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı.

Sevilen dizinin 19 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen 54. Bölümüne Kazım Ağa'ya kurulan tuzak damga vurdu. Adamlarıyla bir plan kuran Orhan, Kazım Ağa'yı öldürtmek için harekete geçti. Ev bulmak için dışarı çıkan Kazım'ı, Orhan'ın tutuğu adamlar kaçırdı.

Abidin'i alıp ormanda Kazım'ı aramaya giden Ferit, Kazım'ı ağaca bağlanmış halde buldu. Bilinci kapalı bir şekilde ambulansa alınan Kazım, ambulansta yapılan ilk müdahaleye cevap vermedi. Tüm bu yaşananlar sonrası Kazım Ağa'nın akıbeti merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILDI MI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını 55. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yoğun bakımda olan Kazım'ın kızları Seyran ile Suna'dan helallik alması ve vasiyetini açıklaması fragmana damga vurdu.

Tüm bu sahneler karaktere hayat veren Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi Ancak Kazım'ın ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili oyuncunun kendisinden ve yapımcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Kazım'ın akıbeti ve Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Yalı Çapkı'nın 26 Ocak'ta ekrana gelecek 55. bölüm sonrası netlik kazanacak.

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğan Diren Polatoğulları aslen Tuncelili. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

Polatoğulları ardından Saklı hayatlar filminde oynadı. Karadayı dizisinde İbo karakteriyle adını duyuran Diren Polatoğulları yapımları arasında Kaçak, Hayat Şarkısı, Şevkat Yerimdar, Bir Aile Hikayesi, Arıza, Kırmızı Oda yer aldı. Ardından Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini oynadı.

Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını’ndan ayrıldı mı, çıktı mı?

DİREN POLATOĞULLARI DİZİLERİ

2009 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ferman)

2011 – Üsküdar'a Giderken (İlhan)

2012 – Karadayı (İbrahim Durak)

2012-2013 – Son (Kemal Yıldırım)

2013 – Kaçak (Kulaksız)

2014 – Eski Hikaye (Metin)

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