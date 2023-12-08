Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim, Ferit mi Abidin mi? Pelin'in bebeği kimden? Meğer Pelin'in bebeğinin babası sanılanın aksine

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Ferit karakterinin iki çocuğunun olduğu iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Dizinin son bölümlerinde Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, akıllara durgunluk veren o gelişme…