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Giriş Tarihi: 08.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 15:40

Yalı Çapkını Pelin'in çocuğunun babası kim, Ferit mi Abidin mi? Pelin'in bebeği kimden? Meğer Pelin'in bebeğinin babası sanılanın aksine

Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Ferit karakterinin iki çocuğunun olduğu iddiaları uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Dizinin son bölümlerinde Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, akıllara durgunluk veren o gelişme…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Şok detay! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 49. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin son bölümlerinde Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili birtakım spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, şaşırtıcı o detay…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Şok detay! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Şok detay! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

PELİN'İN BEBEĞİNİN BABASI KİM?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran bir tartışma izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmeler bu iddiaları gölgede bırakıyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Şok detay! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Dizinin hayranları arasında, Pelin ve Abidin arasında yaşanan gizemli bir ilişki olduğu ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu durum, izleyicileri ikiye bölen bir tartışma başlattı. Pelin'in bebeğinin babası kim sorusunun cevabı, dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa kavuşacak gibi görünüyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Şok detay! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

İzleyiciler 6 aylık hamile Pelin'in Ferit'le birlikte olmamasından yakındığı sahnelere dikkat çekerek bebeğin başkasından olabileceğini öne sürdü.

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