Pelin'in bebeğinin babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit mi yoksa Abidin mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...

PELİN'İN HAMİLELİĞİ VE DİZİNİN SEYRİ

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran bir tartışma izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmeler bu iddiaları gölgede bırakıyor.