Pelin'in bebeğinin babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit mi yoksa Abidin mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını dizisinde son bölümlerinde, özellikle Pelin karakterinin hamileliğiyle ilgili gelişmelerle dikkat çekiyordu. Dizide Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…