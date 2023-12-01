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Giriş Tarihi: 01.12.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 23:20

Pelin'in bebeğinin babası bakın kimmiş! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit mi yoksa Abidin mi? Pelin'in çocuğunun babası meğer...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını dizisinde son bölümlerinde, özellikle Pelin karakterinin hamileliğiyle ilgili gelişmelerle dikkat çekiyordu. Dizide Pelin'in bebeği ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran tartışmalar gündemi meşgul ediyordu. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide akılları karıştıran iddialar ortaya atıldı. Peki, Yalı Çapkını Pelin kimden hamile? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu Ferit'ten mi yoksa Abidin'den mi? İşte, o detay….

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Her Cuma akşamı Show TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Binnur Kaya, Taro Emir Tekin, Gözde Kansu ve Diren Polatoğulları gibi başarılı isimleri barındırıyor.

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Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

PELİN'İN HAMİLELİĞİ VE DİZİNİN SEYRİ

Yalı Çapkını'nda Pelin'in hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili merak uyandıran bir tartışma izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Dizide, Pelin'in Ferit ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi varken, son dönemlerde gündeme gelen bebek konusu bu ilişkiyi sorgulatıyor. Pelin, Ferit'ten hamile olduğunu iddia ederken, bazı spekülasyonlar ve sürpriz gelişmeler bu iddiaları gölgede bırakıyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

Dizinin hayranları arasında, Pelin ve Abidin arasında yaşanan gizemli bir ilişki olduğu ve bebeğin aslında Ferit'ten değil, Abidin'den olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu durum, izleyicileri ikiye bölen bir tartışma başlattı. Pelin'in bebeğinin babası kim sorusunun cevabı, dizinin ilerleyen bölümlerinde açığa kavuşacak gibi görünüyor.

Yalı Çapkını Pelin kimden hamile Abidin mi Ferit mi? Yalı Çapkını Pelin’in çocuğunun babası kim? Meğer...

İzleyiciler 6 aylık hamile Pelin'in Ferit'le birlikte olmamasından yakındığı sahnelere dikkat çekerek bebeğin başkasından olabileceğini öne sürdü.

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